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فورتكسا: الصين تنقل مليوني برميل أخرى من الخام الإيراني لاحتياطياتها

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نفط إيران والصين مناسبة
شحنة نفط إيرانية
اقتصاد إيران

فورتكسا: الصين تنقل مليوني برميل أخرى من الخام الإيراني لاحتياطياتها

بكين اشترت خلال العامين الماضيين كميات نفط كبيرة من إيران رغم العقوبات

سنغافورة - رويترز

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ذكرت شركة فورتكسا أناليتكس لتتبع ناقلات النفط أن الصين من المقرر أن تتلقى ما يقرب من مليوني برميل من النفط الإيراني هذا الأسبوع وتنقلها إلى قاعدة احتياطياتها في جنوب البلاد.

وقالت إيمي لي محللة شؤون الصين لدى فورتكسا، إن ناقلة النفط العملاقة ديونا المملوكة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية من المتوقع أن تفرغ حمولتها من النفط في ميناء تشانجيانغ بإقليم قوانغدونغ الصيني.

وستكون هذه ثالث شحنة من النفط الإيراني تضاف للمخزونات الحكومية بعد شحنتين مماثلتين في الحجم وصلتا في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني.

وإلى جانب الواردات الرسمية المتفرقة من الخام الإيراني اشترت الصين على مدى العامين الماضيين كميات كبيرة من النفط الإيراني على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على صادرات طهران النفطية.

وتمثل كميات النفط التي تشتريها الصين من إيران، وتمرر باعتبارها واردات من ماليزيا أو عمان أو العراق، نحو سبعة بالمئة من إجمالي واردات الصين من الخام.

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