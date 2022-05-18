مخزون الخام في الاحتياطي الأميركي يهبط لـ528 مليون برميل.. الأدنى منذ 1987
سجلت مخزونات البنزين أكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر 2021
أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي إلى حوالي 528 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1987.
ومن نايةأخرى، أظهرت البيانات أن معدل تشغيل مصافي التكرير في منطقة الساحل الشرقي الأميركي ارتفع إلى 95%، وهو الأعلى منذ
يوليو/تموز 2018.
وكشفت البيانات أن إنتاج النفط الأميركي ارتفع 100 ألف برميل يوميا إلى 11.9 مليون برميل يوميا، فيما هبط مخزون البنزين 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.3 مليون.
وكشفت التقرير أن مخزونات البنزين الأميركية سجلت أكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر 2021، وواصلت التراجع لسابع أسبوع على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي تراجع 5.0 ملايين برميل إلى 537.98 مليون.
وهبط مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ نوفمبر 1987.
وانخفضت مخزونات النفط الأميركية 3.4 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات لزيادة قدرها 1.4 مليون برميل.
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