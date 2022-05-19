صادرات مصر من الوقود تقفز 104% لـ 1.1 مليار دولار

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن صادرات مصر من الوقود سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية، حيث حققت صادرات نحو 1.162 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بنحو 0.569 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 0.593 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 104%.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توزيع أهم الصادرات المصرية من الوقود ما بين البترول الخام بقيمة 312.4 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقابل نحو 136.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 129%.

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يليها صادرات منتجات البترول والتي بلغت قيمتها نحو 724.8 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بنحو 348.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 108%.

في المقابل، تراجعت صادرات الفحم المصري خلال شهر فبراير الماضي، وسجلت نحو 684 ألف دولار، مقابل 9.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت نحو 92.6%.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية في شهر فبراير الماضي نحو 4.12 مليار دولار، بينما كانت 2.92 مليار دولار في شهر فبراير عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 41%.

وجاءت هذه الزيادة بسبب زيادة الصادرات من بعض السلع ومنها مواد نسجية والتي سجلت نحو 24.6 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 13.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 76.8%. كما صعدت قيمة صادرات مصر من البطاطس إلى نحو 76.4 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 48.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 56.8%.