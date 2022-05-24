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ألمانيا تتوقع حظراً على النفط الروسي "في غضون أيام"

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النفط و الغاز الروسي مناسبة
النفط الروسي
نفط وغاز

ألمانيا تتوقع حظراً على النفط الروسي "في غضون أيام"

حذرت من أن ذلك لن يضعف موسكو تلقائيا لأنها ستجني إيرادات أكثر جراء الأسعار المرتفعة

برلين - رويترز

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قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن الاتحاد الأوروبي سيوافق على الأرجح على حظر على واردات النفط الروسي "في غضون أيام".

لكن هابيك، حذر في مقابلة مع محطة "زد دي إف" التلفزيونية، مساء أمس الاثنين، من أن حظرا لن يضعف بشكل تلقائي الكرملين لأن الأسعار المرتفعة تمكنه من جني المزيد من الإيرادات، بينما يبيع أحجاما أقل من النفط.

وكان وزير الاقتصاد الألماني، قال في وقت سابق أمس، إن الاتحاد الأوروبي لم يوافق بعد على حظر النفط الروسي، مضيفا أن ألمانيا ستكون مستعدة للتخلي عن مشاركة المجر لتسريع تطبيق الحظر المقترح.

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وأبلغ هابيك إذاعة "دويتشلاند فونك"، قبل المحادثات مع القادة السياسيين والصناعيين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "إذا قال رئيس المفوضية إن 26 دولة ستفعل ذلك بدون المجر، فهذا مسار سأدعمه دائما".

وأضاف: "لكني لم أسمع هذا بعد من الاتحاد الأوروبي".

ومن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، تعد المجر أشد المنتقدين للحظر المخطط فرضه على النفط الروسي.

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