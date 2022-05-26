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مصادر: أوبك+ ستلتزم برفع متواضع للإنتاج في يوليو

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مصادر: أوبك+ ستلتزم برفع متواضع للإنتاج في يوليو

التحالف يرى أن سوق النفط متوازنة وأن ارتفاع الأسعار لا يتعلق بالعوامل الأساسية

لندن/دبي - رويترز

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قالت ستة مصادر في أوبك+ لرويترز إن من المتوقع أن يلتزم التكتل باتفاق إنتاج النفط الذي أقره العام الماضي خلال اجتماعه في الثاني من يونيو/حزيران مع زيادة أهداف الإنتاج في يوليو/تموز بواقع 432 ألف برميل يوميا، فيما يمثل رفضا للدعوات الغربية لزيادات أسرع في الإنتاج بهدف كبح الأسعار المرتفعة.

وطلبت الدول الغربية، التي تواجه معدلات تضخم قياسية تهدد النمو الاقتصادي، من المجموعة مرارا تسريع زيادات إنتاجها.

يؤكد أعضاء المجموعة أن سوق النفط متوازنة وأن الزيادات الأخيرة في الأسعار لا تتعلق بالعوامل الأساسية.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في يوليو/تموز من العام الماضي، قلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا تخفيضات الإنتاج القياسية تدريجيا عن طريق زيادة بنحو 400 ألف برميل يوميا كل شهر.

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