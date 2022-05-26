مصادر: أوبك+ ستلتزم برفع متواضع للإنتاج في يوليو
التحالف يرى أن سوق النفط متوازنة وأن ارتفاع الأسعار لا يتعلق بالعوامل الأساسية
قالت ستة مصادر في أوبك+ لرويترز إن من المتوقع أن يلتزم التكتل باتفاق إنتاج النفط الذي أقره العام الماضي خلال اجتماعه في الثاني من يونيو/حزيران مع زيادة أهداف الإنتاج في يوليو/تموز بواقع 432 ألف برميل يوميا، فيما يمثل رفضا للدعوات الغربية لزيادات أسرع في الإنتاج بهدف كبح الأسعار المرتفعة.
وطلبت الدول الغربية، التي تواجه معدلات تضخم قياسية تهدد النمو الاقتصادي، من المجموعة مرارا تسريع زيادات إنتاجها.
يؤكد أعضاء المجموعة أن سوق النفط متوازنة وأن الزيادات الأخيرة في الأسعار لا تتعلق بالعوامل الأساسية.
وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في يوليو/تموز من العام الماضي، قلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا تخفيضات الإنتاج القياسية تدريجيا عن طريق زيادة بنحو 400 ألف برميل يوميا كل شهر.
-
نوفاك يتوقع تراجع إنتاج روسيا من النفط 8.4% في 2022توقع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، تراجع إنتاج البلاد النفطي إلى ما بين480 و500 مليون طن هذا العام من 524 مليون طن في ... أسواق العربية 1230
-
النفط يدفع أسهم أوروبا للصعود.. ومخاوف النمو مستمرةالمؤشر ستوكس 600 يرتفع 0.2% مواصلاً مكاسبه لليوم الثاني أسواق المال
-
قفزة في أسعار النفط مع استمرار سعي أوروبا لحظر الخام الروسيالعقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو زادت 0.33% إلى 114.41 دولار للبرميل طاقة