نفط وغاز
سوناطراك الجزائرية توقع اتفاقاً نفطياً بقيمة 490 مليون دولار مع سينوبك الصينية
الاتفاق الذي تبلغ مدته 25 عاما سينتج 95 مليون برميل من النفط إجمالاً
أبرمت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية "سوناطراك" اتفاق مشاركة إنتاج بقيمة 490 مليون دولار مع شركة البترول والكيماويات الصينية (سينوبك) يغطي منطقة زرزايتين في حوض إليزي.
وقال توفيق حكار الرئيس التنفيذي لسوناطراك، إن الاتفاق الذي تبلغ مدته 25 عاما سينتج 95 مليون برميل من النفط إجمالا.
مادة اعلانية
ومنحت سوناطراك في وقت سابق من مايو الحالي، الصين عقداً قيمته 520 مليون دولار لبناء مصنع ميثيل ثالثي بوتيل الإيثر.
وسيدخل المشروع حيز الإنتاج في العام 2025 بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنويا.
وميثيل ثالثي بوتيل الإيثر هو مركب كيماوي سائل يضاف إلى وقود السيارات لتحسين أدائه وجودته، بدلا من مركبات الرصاص.
اقرأ أيضاً
-
توقعات جيدة للأسواق.. التضخم قد يُنعش الأسهم قريباً"غولدمان ساكس": التاريخ يشير إلى أن السوق سيتفاعل بشكل إيجابي عندما يظهر التضخم علامات على بلوغ الذروة قصص اقتصادية
-
إعلان جديد من إيلون ماسك قد يُنعش العملات المشفرة.. تعرف عليهماسك يحاول إنقاذ الـ"دوغ كوين" من التدهور قصص اقتصادية
-
شركة أوروبية تطرح سيارة طائرة بـ92 ألف دولار.. ولا تحتاج لتدريبيمكن أن تصل السيارة إلى سرعات 63 ميلاً في الساعة قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية