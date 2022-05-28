سوناطراك الجزائرية توقع اتفاقاً نفطياً بقيمة 490 مليون دولار مع سينوبك الصينية

أبرمت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية "سوناطراك" اتفاق مشاركة إنتاج بقيمة 490 مليون دولار مع شركة البترول والكيماويات الصينية (سينوبك) يغطي منطقة زرزايتين في حوض إليزي.

وقال توفيق حكار الرئيس التنفيذي لسوناطراك، إن الاتفاق الذي تبلغ مدته 25 عاما سينتج 95 مليون برميل من النفط إجمالا.

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ومنحت سوناطراك في وقت سابق من مايو الحالي، الصين عقداً قيمته 520 مليون دولار لبناء مصنع ميثيل ثالثي بوتيل الإيثر.

وسيدخل المشروع حيز الإنتاج في العام 2025 بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنويا.

وميثيل ثالثي بوتيل الإيثر هو مركب كيماوي سائل يضاف إلى وقود السيارات لتحسين أدائه وجودته، بدلا من مركبات الرصاص.