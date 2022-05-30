السعودية قد ترفع سعر بيع الخام لآسيا في يوليو

قالت مصادر تجارية إن السعودية، أكبر مصدر للنفط، قد ترفع أسعار جميع أنواع الخام التي تبيعها لآسيا في يوليو/تموز بعد الارتفاع الكبير لهوامش تكرير البنزين ووقود الطائرات، فضلا عن توقعات تعافي الطلب الصيني.

وقالت ستة مصادر للتكرير في مسح لرويترز إن سعر البيع الرسمي لشهر يوليو/تموز للخام العربي الخفيف قد يرتفع بما يتراوح بين دولار و1.50 دولار للبرميل مقارنة بشهر يونيو/حزيران.

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وتوقعت ثلاثة من المصادر أن يرتفع سعر البيع الرسمي لشهر يوليو/تموز للخام العربي الخفيف بما يزيد على 1.50 دولار للبرميل بينما تراوحت توقعات المصادر الثلاثة الأخرى بين 85 سنتا و1.40 دولار.

وتحدد شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط أسعار الخام وفقا لتوصيات من عملائها وبعد حساب التغير في قيمة نفطها على مدى الشهر السابق استنادا للعائدات وأسعار المنتجات.