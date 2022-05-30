.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية قد ترفع سعر بيع الخام لآسيا في يوليو

  • الخط
أرامكو السعودية- موقع نفط من الموقع الإلكتروني للشركة
منشأة نفط في السعودية
السعودية

السعودية قد ترفع سعر بيع الخام لآسيا في يوليو

سعر البيع قد يرتفع بما يتراوح بين دولار و1.50 دولار للبرميل مقارنة بشهر يونيو

سنغافورة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر تجارية إن السعودية، أكبر مصدر للنفط، قد ترفع أسعار جميع أنواع الخام التي تبيعها لآسيا في يوليو/تموز بعد الارتفاع الكبير لهوامش تكرير البنزين ووقود الطائرات، فضلا عن توقعات تعافي الطلب الصيني.

وقالت ستة مصادر للتكرير في مسح لرويترز إن سعر البيع الرسمي لشهر يوليو/تموز للخام العربي الخفيف قد يرتفع بما يتراوح بين دولار و1.50 دولار للبرميل مقارنة بشهر يونيو/حزيران.

وتوقعت ثلاثة من المصادر أن يرتفع سعر البيع الرسمي لشهر يوليو/تموز للخام العربي الخفيف بما يزيد على 1.50 دولار للبرميل بينما تراوحت توقعات المصادر الثلاثة الأخرى بين 85 سنتا و1.40 دولار.

وتحدد شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط أسعار الخام وفقا لتوصيات من عملائها وبعد حساب التغير في قيمة نفطها على مدى الشهر السابق استنادا للعائدات وأسعار المنتجات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف يخطط بوتين لاحتلال العاصمة الأوكرانية؟ كيف يخطط بوتين لاحتلال العاصمة الأوكرانية؟
اكتشف المزيد