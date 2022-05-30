شركة طاقة رئيسية في هولندا تؤكد أن روسيا أوقفت ضخ الغاز إليها

أكدت شركة طاقة رئيسية في هولندا أن روسيا أوقفت ضخ الغاز إليها.

وفي سياق متصل أظهرت بيانات رسمية من مكتب التجارة الخارجية الألماني (بافا) اليوم الاثنين أن واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي انخفضت 22.2%، في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 لكن التكلفة قفزت 158%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بفعل زيادة حادة في الأسعار.

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وينشر مكتب التجارة بيانات الاستيراد متأخرة شهرين وبالتالي فإن أرقام مارس/آذار هي الأولى التي تعكس تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا من 24 فبراير/شباط ومساعي الحكومات الأوروبية لفرض عقوبات ضد روسيا بسبب الغزو الذي تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة".

وتستورد ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، معظم وارداتها من الغاز بشكل أساسي من روسيا والنرويج وهولندا وبريطانيا والدانمرك عبر خطوط أنابيب.

وأظهرت بيانات مكتب التجارة الخارجية الألماني أن واردات الغاز في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية مارس آذار بلغت 32.4 مليار متر مكعب.

ومع تسبب انخفاض المخزونات في الشتاء في ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية، قفزت فاتورة واردات ألمانيا من الغاز إلى 16 مليار يورو (17.3 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنة مع 6.2 مليار يورو في الفترة نفسها في 2021.