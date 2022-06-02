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أميركا ترحب بقرار أوبك+ زيادة إمدادات النفط 216 ألف برميل عما كان مقرراً

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مخزونات أميركا من النفط مناسبة
أميركا ترحب بقرار أوبك+ زيادة إمدادات النفط 216 ألف برميل عما كان مقرراً
أوبك بلس

أميركا ترحب بقرار أوبك+ زيادة إمدادات النفط 216 ألف برميل عما كان مقرراً

البيت الأبيض يشكر السعودية على دورها في تحقيق التوافق

واشنطن - رويترز

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قال البيت الأبيض في بيان، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ترحب بقرار دول أوبك+ زيادة إمدادات النفط.

وأشاد البيت الأبيض أيضا بدور السعودية والإمارات والكويت والعراق في تحقيق التوافق في أوبك+.

ورحب البيت الأبيض بقرار زيادة الإنتاج بمقدار 216 ألف برميل عما كان مقررا.

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أقر تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج 648 ألف برميل في يوليو/تموز ومثلها في أغسطس المقبل.

وأنهى تحالف أوبك+ اجتماعه اليوم الخميس، في وقت قياسي لم يتجاوز 11 دقيقة.

وكان مصدر في أوبك+ قال إن من المرجح جدا أن توافق المجموعة على زيادة إنتاج النفط في حدود 600 ألف برميل يوميا في يوليو، وهو ما يتخطى الزيادات الشهرية السابقة البالغة 432 ألف برميل يوميا.

وحسب قرار أوبك+ فإن زيادة الإنتاج 648 ألف برميل تعني أن الزيادة المقرة عن السابقة أكثر بنحو 216 ألف برميل يوميا.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر في تحالف "أوبك+" أن روسيا قد توافق على أن يعوض التحالف الانخفاض الحالي في إنتاجها النفطي الناجم عن العقوبات.

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