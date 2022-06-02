هل تتفق "أوبك بلس" على تعويض الإنتاج الروسي؟

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في تحالف "أوبك بلس" قولها إن روسيا قد توافق على أن يعوض التحالف الانخفاض الحالي في إنتاجها النفطي الناجم عن العقوبات.

وأكدت المصادر أن المشاركين في الاجتماع الشهري لـ"أوبك بلس"، اليوم قد يوافقون على تعويض النقص في الإنتاج الروسي بشكل تدريجي.

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ووفقاً ل"رويترز"، فإن إنتاج روسيا من النفط حاليا يقل بنحو مليون برميل يوميا عن حصتها المحددة في أوبك بلس.