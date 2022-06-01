مصدران: اجتماع فني لأوبك+ لم يبحث تعليق مشاركة روسيا في اتفاق الإمدادات

ذكرت أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز، أن اجتماعا فنيا للتكتل انعقد اليوم الأربعاء، لم يناقش فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق لإمدادات النفط.

جاء ذلك قبيل محادثات غدا الخميس التي من المتوقع أن تؤكد على خطة قائمة لرفع إنتاج النفط على نحو متواضع.

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وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت أمس الثلاثاء نقلا عن مندوبين في أوبك، أن أعضاء بالمنظمة يبحثون فكرة تعليق مشاركة روسيا في الاتفاق مع إضرار العقوبات الغربية بقدرتها على زيادة الإنتاج.

وقال أحد المصادر، في إشارة إلى اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+، إنه "لم تكن هناك مناقشات بشأن استثناء روسيا"، مضيفا أنه لم تجر مثل هذه المحادثات بشكل عام.

وقال ستة آخرون من مندوبي أوبك+ إن الفكرة ليست محل نقاش في المجموعة.

ويجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى جانب روسيا ودول أخرى غدا الخميس لتحديد سياسة إنتاج النفط، ومن المتوقع أن يؤكدوا على زيادة متفق عليها مسبقا في إنتاج النفط.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الموجود في السعودية آخر محطات زيارته للشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إن التعاون من خلال أوبك+ لا يزال مهما بالنسبة لروسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن لافروف التقى أمس الثلاثاء بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وأشادا بمستوى التعاون داخل أوبك+.