مصر تخطط لإنشاء منطقة جديدة لتخزين النفط جنوب القاهرة

قالت وزارة البترول المصرية في بيان، اليوم الأحد، إن مصر تخطط لإنشاء منطقة جديدة لتخزين النفط الخام في التبين جنوب القاهرة.

يهدف المشروع، الذي تقدر تكلفته بنحو 1.8 مليار جنيه مصري (96.21 مليون دولار)، إلى استقبال الخام من ميناء العين السخنة على البحر الأحمر وضخه إلى صعيد مصر.

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وأعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، البدء في إجراءات وخطوات إقامة المنطقة البترولية في منطقة التبين بالقاهرة الكبرى "المنطقة الحديثة " على مساحة 1000 فدان، والمخطط لها أن تضم عددا من المشروعات في مقدمتها التوسعات الجديدة بالبنية الأساسية للشبكة القومية لنقل وتدفيع المنتجات البترولية كشرايين جديدة إضافية تخدم حركة نقل الخام والمنتجات البترولية من وإلى صعيد مصر عبر منطقة التبين لشركة أنابيب البترول، علاوة على أنشطة لشركات بتروجت وبتروجاس وغاز مصر والحديثة للغاز والتعاون للبترول.

وأشار الملا خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للمناطق الجغرافية البترولية، بحضور عدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء الشركات البترولية، إلى أن المنطقة الجديدة تأتي استكمالا لشبكات البنية الأساسية للبترول والغاز التي تم تطويرها خلال السنوات الست الماضية.

وأوضح أن "جهود التطوير المستمرة صنعت بنية أساسية قوية تتيح قدرة كبيرة ومتميزة لمصر على المناورة في عمليات تجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، واستقبالها من كافة الأسواق العالمية والتصدير إليها"، وأن "الجهد المبذول في تطوير البنية الأساسية يساهم في الاستفادة من موقع مصر المتميز ودعم مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول".