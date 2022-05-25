وزير البترول المصري للعربية: تنمية حقول الغاز جعلت أوروبا سوقاً رئيسية لمصر

قال وزير البترول المصري طارق الملا، في مقابلة مع "العربية" على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، إن توسعات وتأهيل حقول الغاز أدت لجعل أوروبا سوقاً رئيسية لمصر.

ولفت إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية بدءاً من 2016 للعب دور في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بناء على الموقع الجغرافي والبنية التحتية المناسبة للغاز الطبيعي عبر محطات الإسالة وخطوط وشبكات تربط مصر بحقول دول الجوار.

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وعن حجم الفائض القابل للتصدير إلى أوروبا في ظل سعي الأوروبيين لتنويع الموارد من الغاز بعيداً عن الطاقة الروسية، أوضح الملا أن الطلبات جاءت من الاتحاد الأوربي بزيادة الصادرات.

وأكد وزير البترول المصري تسريع تنمية حقول الغاز لإمكانية مضاعفة الشحنات خلال 3 سنوات مقبلة.

وأشار إلى وجود كميات من الغاز المصري بحدود مليار متر مكعب يومياً، ما يمثل 6 شحنات تزيد إلى 8 شحنات في الشهر، تغادر إلى أوروبا والأسواق العالمية، وقال: "لدينا خطط متوسطة وطويلة الأجل بين 3 و5 سنوات، ونستهدف وصولنا للحد الأقصى 12 مليون طن سنوياً خلال 3 سنوات قادمة، أما حالياً فهناك نحو 7 ملايين طن باستطاعتنا توفيرها بعد سد احتياجات الأسواق المحلية".

وذكر الملا أن مصر حققت فائضا تجاريا منذ مطلع 2022 نتيجة تصدير الغاز.