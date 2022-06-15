نفط وغاز
زيادة في مخزونات النفط ونواتج التقطير الأميركية
تراجع بمخزون البنزين
قالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما هبط مخزون البنزين.
وبحسب المصادر، زادت مخزونات الخام بحوالي 740 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 10 يونيو.
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وتراجع مخزون البنزين بمقدار 2.2 مليون برميل، في حين سجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زيادة قدرها 230 ألف برميل.
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