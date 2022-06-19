طاقة
ألمانيا ستستخدم محطات الفحم لتوليد الكهرباء بعد تراجع إمدادات الغاز الروسي
ضمن إجراءات طارئة لتأمين إمدادات الغاز
تعتزم ألمانيا استخدام أكثر" محطاتها العاملة بالفحم لتوليد الكهرباء بعد تراجع إمدادات الغاز الروسي.
وقالت الحكومة الألمانية، إنها تتخذ إجراءات طارئة لتأمين إمدادات الغاز.
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وخفضت شركة غازبروم الروسية، المملوكة للدولة، تدفق الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" عبر بحر البلطيق خلال الأيام الماضية. وقد تم تبرير ذلك بالتأخير في إصلاح توربينات الضاغط. وصنف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك هذا الخفض على أنه ذو دوافع سياسية.
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