مصر وشيفرون توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بشأن غاز شرق المتوسط

خبير للعربية: ركود الاقتصاد سيخفض أسعار النفط دون 100 دولار

قال الخبير النفطي محمد الشطي، إن قدرة الصين على استيعاب النفط الروسي ستكون مقيدة بأمرين الأول هو قدرة المخزون على استيعاب قدر أكبر من النفط الروسي، ...