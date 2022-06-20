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مصر وشيفرون توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بشأن غاز شرق المتوسط

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اقتصاد مصر

مصر وشيفرون توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بشأن غاز شرق المتوسط

شيفرون تبدأ حفر أول بئر لها في سبتمبر المقبل

دبي - العربية.نت

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وقّعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة شيفرون مذكرة تفاهم للتعاون في أنشطة نقل واستيراد وإسالة تصدير غاز شرق المتوسط.

وتخطط شيفرون لحفر أول بئر استكشافية في منطقة امتيازها بالبحر المتوسط في سبتمبر القادم.

وفي سياق آخر، أكدت شيفرون استعدادها للقيام بدور فعال والتعاون فيما يتعلق بمشاريع تحسين الظروف البيئية لصناعة الطاقة.

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