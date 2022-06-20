"كونوكو فيليبس" الأميركية ثالث شركاء قطر لتوسيع أكبر حقل غاز في العالم 

وقعت شركة قطر للطاقة و"كونوكو فيليبس" الأميركية، اليوم الإثنين، اتفاقية شراكة لتوسيع حقل الشمال الشرقي القطري، وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك عقب اتفاقات مع شركتي توتال للطاقة وإيني.

وتقيم قطر شراكة مع الشركات الدولية في المرحلة الأولى والأكبر من مشروع التوسعة الذي يتكلف نحو 30 مليار دولار وسيعزز موقف قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

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ووفقا للاتفاقية، ستطلق الشركات مشروعا مشتركا سيحوز حصة 12.5% في حقل الشمال الشرقي. وستحصل "كونوكو فيليبس" على حصة 25% في المشروع المشترك.

وتعد الترتيبات مشابهة لتلك التي أٌعلن عنها مع إيني أمس الأحد، حيث تمثل حصة نسبتها 3.12% بالنسبة لـ"كونوكو فيليبس" في مشروع حقل الشمال الشرقي بالكامل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي، إن الشراكة مع شركات عالمية ستمتد على مدى 27 عاما.

وقدمت شركات النفط الرئيسية عطاءات لأربعة خطوط أو منشآت تسييل وتنقية، وهو ما يشكل مشروع شرق حقل الشمال.

وتشمل خطة توسيع حقل الشمال ست خطوط للغاز الطبيعي المسال ستزيد من قدرة قطر على التسييل من 77 إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.

ويعد الخطان الخامس والسادس جزءا من مرحلة ثانية هي جنوب حقل الشمال.

كما يعد حقل الشمال جزءا من أكبر حقل غاز في العالم، حيث تشترك فيه قطر مع إيران.

وقالت مصادر إن شركة إكسون موبيل ستشارك في توسيع شرق حقل الشمال.