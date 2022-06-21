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"إكسون موبيل" رابع شركاء قطر لتوسيع أكبر حقل غاز في العالم

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إكسون موبيل
نفط وغاز

"إكسون موبيل" رابع شركاء قطر لتوسيع أكبر حقل غاز في العالم

عقب إبرام اتفاقات مع شركات توتال وإيني وكونوكو فيليبس

الدوحة - رويترز

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وقعت شركة قطر للطاقة، اليوم الثلاثاء، اتفاقا مع شركة إكسون موبيل لتوسيع حقل الشمال الشرقي القطري، وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، عقب إبرام اتفاقات مع شركات توتال إنرجيز وإيني وكونوكو فيليبس.

وقال الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد الكعبي، إن الشركتين ستشكلان مشروعا مشتركا وستمتلك إكسون 25% منه.

ووقعت قطر للطاقة و"كونوكو فيليبس" الأميركية، أمس، اتفاقية شراكة لتوسيع حقل الشمال الشرقي القطري، وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك عقب اتفاقات مع شركتي توتال للطاقة وإيني.

"كونوكو فيليبس" الأميركية ثالث شركاء قطر لتوسيع أكبر حقل غاز في العالم  طاقة نفط وغاز "كونوكو فيليبس" الأميركية ثالث شركاء قطر لتوسيع أكبر حقل غاز في العالم 

وتقيم قطر شراكة مع الشركات الدولية في المرحلة الأولى والأكبر من مشروع التوسعة الذي يتكلف نحو 30 مليار دولار وسيعزز موقف قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

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