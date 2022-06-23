أسعار النفط تواصل التراجع مع تقييم المستثمرين خطر الركود

استمرت أسعار النفط في التراجع اليوم الخميس، إذ انخفضت أكثر من 2%، فيما أعاد المستثمرون تقييم خطر الركود والطلب على الوقود وسط رفع اقتصادات كبرى أسعار الفائدة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.5 دولار أو 2.3% إلى 109.22 دولار للبرميل.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.6 دولار أو 2.7% إلى 103.46 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".

وتراجع خاما القياس بما وصل إلى 3 دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن نزلا بنحو 3% في الجلسة السابقة.

والخامان عند أدنى مستوياتهما منذ منتصف مايو أيار.

ويواصل المستثمرون تقدير مدى القلق الذي ينبغي أن يساورهم بشأن احتمال دفع البنوك المركزية للاقتصاد العالمي إلى ركود، بينما تحاول كبح التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة.

وقال كبير المحللين في فوجيتومي للأوراق المالية، كازوهيكو سايتو: "ظلت أسواق النفط تحت ضغط إذ يشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى تعطيل التعافي الاقتصادي وإضعاف الطلب على الوقود".

من جهته، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، أمس الأربعاء، إن البنك لا يحاول إحداث ركود خلال سعيه لكبح التضخم، لكنه ملتزم تماما بجعل الأسعار تحت السيطرة حتى وإن أثار ذلك خطر الركود.

وكتب محللون من هايتونغ فيوتشرز: "مع صدور المزيد من البيانات التي تثبت أن إمدادات الخام الروسي أقل تأثرا بالعقوبات مما اعتقد معظم الناس في السابق، فقد يشهد جانب العرض زيادة أكبر من المتوقع في الأجل القريب".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء إن موسكو بصدد تغيير مسار تجارتها وصادراتها النفطية نحو دول من مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة بسبب العقوبات الغربية.

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام الروسي في مايو أيار بنسبة 55% عنها قبل عام مسجلة مستوى قياسيا.