الأنظار تترقب اجتماع "أوبك بلس" الخميس المقبل

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أنها ستعقد اجتماعها يوم الأربعاء المقبل، بحسب بيان للمنظمة.

ومن المتوقع أن يعقد تحالف "أوبك بلس" اجتماعه في اليوم التالي في 30 يونيو الجاري.

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كانت أوبك بلس قد وافقت على زيادة إنتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل يومياً في شهر يوليو، وبنفس الوتيرة في أغسطس، مقابل زيادة سابقة بلغت 432 ألف برميل.

وارتفع النفط أكثر من 3% بنهاية تعاملات الجمعة مدعوما بنقص المعروض، وسط استقرار أسبوعي في أسعار برنت وانخفاض محدود لأسعار نايمكس بنسبة 0.3% على أساس أسبوعي مع استمرار مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.07 دولار أو 2.8% إلى 113.12 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.35 دولار أو 3.2% إلى 107.62 دولار للبرميل.

وفي سياق متصل، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن الفائض العالمي في طاقة إنتاج الخام في مايو/أيار كان أقل من نصف متوسطه في نفس الشهر العام الماضي نتيجة للعقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة إلى أن فائض الطاقة الإنتاجية انخفض 80% في الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك اعتبارا من مايو/ أيار مقارنة بالعام السابق.

في حين تراجع الفائض من منظمة أوبك إلى 3.0 مليون برميل يوميا بحلول مايو 2022 من 5.4 مليون برميل يوميا قبل عام، وفق رويترز.