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دولة آسيوية تعلق بيع الوقود بسبب نفاد الإمدادات

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مواطنون في سريلانكا ومركبات بلا وقود
مركبات تصطف أمام محطة وقود في سريلانكا
نفط وغاز

دولة آسيوية تعلق بيع الوقود بسبب نفاد الإمدادات

المتحدث باسم حكومة سريلانكا: لن يتم بيع أي وقود باستثناء الكميات الموجهة للخدمات الأساسية مثل القطاع الصحي

دبي - العربية.نت

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أعلنت سريلانكا التي تعاني من ضائقة مالية حادة تعليق بيع الوقود لأسبوعين باستثناء الكميات الموجهة للخدمات الأساسية، وناشدت الاثنين القطاع الخاص لإقرار العمل من المنزل مع نفاد الإمدادات.

وقال المتحدث باسم الحكومة باندولا غوناوردانا: "اعتبارًا من منتصف ليل اليوم، لن يتم بيع أي وقود باستثناء الكميات الموجهة للخدمات الأساسية مثل القطاع الصحي، لأننا نريد الحفاظ على احتياطياتنا الشحيحة"، وفق فرانس برس.

وأعلنت سريلانكا إرسال وزيرين إلى روسيا للتفاوض بشأن الوقود، وهو إحدى الضروريات التي تعاني الدولة الواقعة في المحيط الهندي نفادها تقريبا، وسط أزمتها الاقتصادية المستمرة.

وقال وزير الطاقة والطاقة كانشانا ويجيسيكيرا، إنه من المقرر أن يغادر وزيران إلى روسيا اليوم الاثنين، لمواصلة المحادثات التي أجرتها سريلانكا مع السلطات الروسية لشراء الوقود مباشرة، من بين قضايا أخرى ذات صلة، حسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

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