ارتفاع أسعار النفط للجلسة الرابعة بسبب مخاوف نقص الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، بعد أن فاقت المخاوف من نقص المعروض أثر القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي لشهر أغسطس، تغيرا طفيفا إلى 117.9 دولار للبرميل.

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ويحل أجل عقود أغسطس غدا الخميس، فيما ارتفعت عقود سبتمبر 23 سنتا، أي 0.2% إلى 114.06 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتا، أي 4.0%، إلى 112.2 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 2%، أمس الثلاثاء، بسبب مخاوف من نقص الإمدادات نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والتي فاقت المخاوف من تباطؤ النمو بسبب ركود اقتصادي محتمل.

وتبدأ منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" و"أوبك بلس" التي تضم حلفاء مثل روسيا، اجتماعات تستمر يومين في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقال محللون إنه من المستبعد حدوث تغيير كبير هذا الشهر في سياسات الإنتاج.

وحذر محللون كذلك من أن الاضطرابات السياسية في الإكوادور وليبيا قد تزيد من المخاوف بشأن نقص المعروض.