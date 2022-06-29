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ارتفاع نسبة امتثال "أوبك بلس" لتخفيضات الإنتاج إلى 256%

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أوبك بلس

ارتفاع نسبة امتثال "أوبك بلس" لتخفيضات الإنتاج إلى 256%

دول "التحالف" ضخت 2.7 مليون برميل يومياً في يونيو

دبي - العربية.نت

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انتهى أمس الثلاثاء اجتماع اللجنة الفنية لتحالف أوبك بلس، حيث أظهر ارتفاع نسبة الامتثال لتخفيضات الإنتاج إلى 256%.

وضخت دول التحالف نحو 2.7 مليون برميل يوميا في يونيو، وهذا أقل من المتفق عليه.

وكان تقرير اطلعت عليه "رويترز"، أظهر أن "أوبك بلس" قلص توقعاته للفائض في سوق النفط للعام 2022 إلى مليون برميل يوميا، من 1.4 مليون برميل يوميا في تقديراتها السابقة.

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ومن المقرر أن تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اجتماعها في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بحسب بيان للمنظمة، فيما من المتوقع أن يعقد "أوبك بلس" اجتماعه غدا الخميس.

وكان "أوبك بلس"، وافقت على زيادة إنتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل يومياً في شهر يوليو، وبنفس الوتيرة في أغسطس، مقابل زيادة سابقة بلغت 432 ألف برميل.

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