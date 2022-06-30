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أسعار النفط تصعد مع تفوق مخاوف الإمداد على زيادة مخزونات الوقود الأميركية

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حقل نفطي
حقل نفطي
أسعار النفط

أسعار النفط تصعد مع تفوق مخاوف الإمداد على زيادة مخزونات الوقود الأميركية

بعد تراجعها في المعاملات الآسيوية المبكرة

سنغافورة - رويترز

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صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد تراجعها في المعاملات الآسيوية المبكرة مع تفوق مخاوف من قلة الإمدادات على تأثير زيادة مخزونات الوقود ونواتج التقطير الأميركية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر 63 سنتا أو 0.6% إلى 113.08 دولار للبرميل. وجرى تداول عقد أغسطس، الذي ينتهي، اليوم الخميس، مقابل 116.08 دولار للبرميل بانخفاض 18 سنتا أو 0.2%.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أو 0.5% إلى 110.27 دولار للبرميل.

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وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام انخفضت 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يونيو، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" بتراجعها 569 ألف برميل، بينما ارتفعت مخزونات الوقود ونواتج التقطير.

لكن مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي ظلت تحد من ارتفاع الأسعار.

وفي الوقت نفسه بدأ تكتل أوبك بلس، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومنتجين مستقلين منهم روسيا اجتماعات أمس الأربعاء تستمر يومين، وإن كانت مصادر صرحت بأنه لا توجد توقعات تذكر بضخ المزيد من النفط.

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