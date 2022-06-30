أسعار النفط
سعر خام عمان يرتفع إلى 112.93 دولار للبرميل في أغسطس
بزيادة 5.71 دولار للبرميل
أفادت حسابات أجرتها "رويترز" من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة، اليوم الخميس، بأن سعر البيع الرسمي للخام العماني سيرتفع 5.71 دولار إلى 112.93 دولار للبرميل في أغسطس.
وسعر البيع الرسمي لشحنات أغسطس من الخام العماني، هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام في الساعة 0830 بتوقيت غرينتش في شهر يونيو لعقد شهر أقرب استحقاق.
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وتشير الحسابات إلى أن سعر البيع الرسمي لخام دبي، محددا بخصم 0.05 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني، سيبلغ 112.88 دولار للبرميل في أغسطس.
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