سويسرا تكشف عن خطط لمعالجة نقص محتمل في الغاز
قد تلجأ لنظام الحصص
كشفت الحكومة السويسرية عن خطط لمعالجة نقص محتمل في الغاز الطبيعي خلال الشتاء المقبل، مشيرة إلى أنها قد تلجأ لنظام الحصص إذا ثبت أن إجراءات أخرى غير كافية.
وقررت الحكومة في مارس، إنشاء احتياطي للغاز لموسم شتاء 2022-2023 وتستعد صناعة الغاز والسلطات لتنفيذه.
وتحصل سويسرا، التي ليس لها أي منافذ بحرية، على الغاز عبر مراكز تجارية في دول مجاورة بالاتحاد الأوروبي، ولذلك فإن التعطلات في الإمدادات ستؤثر على عليها.
والطلب على الغاز منخفض نسبيا في سويسرا ويغطي حوالي 15%من مجمل استهلاك الطاقة.
وبحسب بيانات حكومية فإن نحو 42% من الغاز يستخدم لتدفئة المنازل بينما يذهب الباقي إلى قطاعات الصناعة والخدمات والنقل.
وأوضحت الحكومة في السابق، أن 47% من واردات سويسرا من الغاز، تأتي بشكل مباشر أو غير مباشر من روسيا.
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