أسعار النفط ترتد صعودا فوق مستوى 100 دولار للبرميل

عكست أسعار النفط اتجاهها صعودا فوق مستوى 100 دولار للبرميل في تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد أن هوت أمس، بأكثر من 10 دولارات للبرميل مسجلة أكبر هبوط ليوم واحد في حوالي 4 أشهر وسط مخاوف حيال ركود عالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3 دولارات إلى 105.85 دولار للبرميل.

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وكانت مجموعة غولدمان ساكس، أشارت إلى أن المخاوف من تأثير الركود على الطلب العالمي للنفط مبالغ فيها.

يأتي ذلك في وقت تحسنت فيه توقعات استهلاك الطاقة في الصين وتراجع المخزونات العالمية من النفط إلى مستويات غير مسبوقة.

وذكرت "غولدمان ساكس"، أنه بينما تتزايد احتمالات حدوث ركود بالفعل، فمن السابق لأوانه أن تستسلم سوق النفط لمثل هذه المخاوف.

وقالت إن الاقتصاد العالمي مستمر في النمو مع توقعات بأن يرتفع الطلب على النفط هذا العام، لتتفوق بشكل كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي.