روسيا: خطط فرض حدود قصوى لأسعار نفطنا "ستنهار"

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، قال اليوم الخميس، إن خطط فرض حدود قصوى لأسعار النفط الروسي "ستنهار" وستجد روسيا سبلا لتأمين إيرادات ميزانيتها.

وناقشت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خطة الحد الأقصى لأول مرة الشهر الماضي كجزء من حملة لزيادة الضغط على روسيا، بسبب ما تطلق عليه موسكو "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

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ولم يتم الإعلان بعد عن شكل الاتفاق النهائي ومستوى السعر.