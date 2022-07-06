وفاة الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو

أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية، ميلي كياري، اليوم الأربعاء، وفاة الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط ‏"أوبك"، محمد باركيندو.

وقال كياري على تويتر: "فقدنا المحترم محمد سنوسي باركيندو"، مشيرا إلى أن الوفاة حدثت في نحو الساعة 11 مساء أمس الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

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وأضاف أن الوفاة "خسارة كبيرة لأسرته المباشرة، والمجلس الوطني للبترول، وبلدنا نيجيريا، وأوبك، ومجتمع الطاقة العالمي".