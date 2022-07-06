وفاة الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو

أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية، ميلي كياري، اليوم الأربعاء، وفاة الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، محمد باركيندو.
وقال كياري على تويتر: "فقدنا المحترم محمد سنوسي باركيندو"، مشيرا إلى أن الوفاة حدثت في نحو الساعة 11 مساء أمس الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
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وأضاف أن الوفاة "خسارة كبيرة لأسرته المباشرة، والمجلس الوطني للبترول، وبلدنا نيجيريا، وأوبك، ومجتمع الطاقة العالمي".
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