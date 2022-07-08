افتتاح خط غاز جديد يغذي بلغاريا بعد قطع الإمدادات الروسية

افتتح رئيسا وزراء اليونان وبلغاريا، اليوم الجمعة، خط أنابيب جديدا للطاقة، سيوفر الغاز الطبيعي القادم من أذربيجان إلى بلغاريا، التي انقطعت وارداتها الحيوية من الغاز الروسي في أبريل، وسط تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وشدد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، على أهمية الخط الجديد كخط إمداد بديل لبلغاريا، حيث تتسابق اليونان المجاورة لتصبح مركزا إقليميا لنقل الطاقة.

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وقال ميتسوتاكيس خلال حفل أقيم في شمال شرقي اليونان: "هذا ليس مجرد خط أنابيب غاز، لكنه جسر طاقة مهم بين الجنوب والشمال"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

من جهته، سلط رئيس الوزراء البلغاري بالإنابة، كيريل بيتكوف، الضوء على دور خط الأنابيب في إنهاء احتكار روسيا للغاز في بلاده.

ويمتد خط الأنابيب الجديد، البالغ طوله 182 كيلومتراً، من مدينة كوموتيني شمال شرقي اليونان إلى ستارا زاغورا في وسط بلغاريا بسعة أولية تبلغ 3 مليارات متر مكعب من الغاز، مع احتمال التوسع المستقبلي إلى 5 ملايين متر مكعب.

ومن المتوقع أن تبدأ بلغاريا في تسلم الغاز خلال الأسابيع المقبلة.

وفي أواخر أبريل، قطعت روسيا الإمدادات عن بلغاريا بعد أن رفض المسؤولون مطالبة موسكو بدفع فواتير الغاز بالروبل، العملة الروسية.

وتراجعت العلاقات بين الحليفين السوفيتيين السابقين في الأشهر الأخيرة، وأمرت بلغاريا الشهر الماضي بطرد 70 دبلوماسيا روسيا، مما أثار رد فعل غاضب من موسكو.