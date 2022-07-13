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وكالة الطاقة الدولية: سوق النفط تسير على "حبل مشدود"

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مقر وكالة الطاقة الدولية في فرنسا
مقر وكالة الطاقة الدولية في فرنسا
نفط وغاز

وكالة الطاقة الدولية: سوق النفط تسير على "حبل مشدود"

بين نقص الإمدادات وركود اقتصادي محتمل مع تأثر الطلب بالفعل بارتفاع الأسعار

لندن – رويترز

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قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء، إن سوق النفط العالمية تسير على "حبل مشدود" بين نقص الإمدادات وركود اقتصادي محتمل مع تأثر الطلب بالفعل بارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأضافت الوكالة أن طاقة الإنتاج الفائضة للسعودية والإمارات معا قد تنخفض إلى 2.2 مليون برميل يوميا فقط في أغسطس/آب مع التخلص من تخفيضات أوبك+.

وقالت إن الطلب سيرتفع في 2023 بواقع 2.1 مليون برميل يوميا إلى 101.3 مليون برميل يوميا، بقيادة نمو قوي في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

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