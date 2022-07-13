غاز روسيا
"غازبروم" الروسية: لا يمكن ضمان حسن سير عمل "نورد ستريم"
قالت إنها لا تملك أي وثيقة تسمح لشركة سيمنز بأن تخرج من كندا محرّك توربين الغاز
أكدت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة، اليوم الأربعاء، أنها لا يمكنها ضمان حسن سير عمل أنبوب غاز "نورد ستريم 1" الذي يربط روسيا بأوروبا، قائلة إنها غير قادرة على تأكيد أنها ستستعيد توربينًا ألمانيًا كان يجري إصلاحه في كندا.
وقالت المجموعة في بيان، إنها لا تملك أي وثيقة تسمح لشركة سيمنز بأن تخرج من كندا محرّك توربين غاز، كانت أوتاوا قد أعلنت أنها تريد إعادته إلى برلين.
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وأضافت أن "في هذه الظروف، لا يمكن التوصل إلى خلاصة موضوعية في ما يخصّ تطوّر الوضع المتعلّق بسير عمل أنبوب الغاز بشكل آمن".
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