خبير: خفض الغاز الروسي متعمد لرفع الأسعار وتمويل آلة الحرب

أشار نايف الدندني الخبير في استراتيجيات الطاقة، إلى وجود تذبذب في دوائر القرار الروسية، قائلاً في مقابلة مع "العربية"، إن المشهد يشير إلى أن روسيا تحاول الضغط بشكل أكبر على أوروبا.

ولفت إلى أن قضية توربينات خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" الذي يغذي ألمانيا، تمت تسويتها عن طريق كندا، غير أن موسكو مددت فترة صيانة الخط.

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وقال إن خفض الإنتاج الروسي متعمد، لرفع الأسعار وتمويل آلة الحرب وتخطي العقوبات الاقتصادية الكبيرة المفروضة على موسكو جراء غزو أوكرانيا.

وأشار أيضاً إلى أن هناك تهديدات كبيرة وخطيرة على الاقتصاد الأوروبي، وسط مخاوف من حدوث أزمة طاقة في الشتاء القادم مع تدني مخزونات الغاز، ومحدودية البدائل وتكلفتها العالية.

يذكر أن روسيا بدأت أمس الاثنين، عمليات صيانة سنوية لأكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، إذ سيتوقف تدفق الغاز لمدة عشرة أيام، لكن الحكومات الأوروبية والأسواق والشركات تخشى أن يتم تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا.

ينقل خط أنابيب "نورد ستريم 1" نحو 55 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز من روسيا إلى ألمانيا، تحت بحر البلطيق. وستستمر عملية الصيانة من 11 إلى 21 يوليو.

وكانت روسيا خفضت في الشهر الماضي تدفق الغاز إلى 40% من الطاقة الإجمالية لخط الأنابيب، مشيرة إلى التأخر في إعادة المعدات التي تقوم بإصلاحها شركة سيمنز إنيرجي الألمانية في كندا.