.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شيفرون: تراجع أسعار النفط لن يستمر طويلاً

  • الخط
أسعار النفط

شيفرون: تراجع أسعار النفط لن يستمر طويلاً

شح المعروض من النفط الخام ما زال قائماً

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الأميركية شيفرون، مايكل ويرث، إن التراجع الذي تشهده أسعار النفط حاليا لن يستمر طويلًا.

وأشار إلى أن شح المعروض من النفط الخام ما زال قائماً، مضيفاً أنه على الرغم من أن الاقتصاد العالمي بحاجة ماسة لاعتدال أسعار النفط، إلا أن المخاطر لا تزال تدفع النفط نحو الصعود.

وأكد مايكل ويرث أن التحدي الحقيقي الذي يواجه العالم الآن هو ترقب زيادة الاستثمار في صناعة النفط لزيادة المعروض.

روسيا: تشغيل "نورد ستريم 1" سيعتمد على الطلب الأوروبي والعقوبات الأحادية طاقة غاز روسيا روسيا: تشغيل "نورد ستريم 1" سيعتمد على الطلب الأوروبي والعقوبات الأحادية

واعتبر أن هناك عدة عوامل يمكن أن تؤدي إلى عودة الطلب على النفط، منها إعادة فتح الصين بالكامل، فضلاً عن استمرار الدول في تجنب النفط الروسي.

وواصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الخميس، مع مضاعفة المستثمرين الرهان على رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة، وهو ما من شأنه أن يسيطر على التضخم ويحد من الطلب على النفط.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر 2.14 دولار إلى 97.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 1038 بتوقيت غرينتش، بعد أن استقرت دون 100 دولار للجلسة الثانية على التوالي أمس الأربعاء.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس مقابل 93.78 دولار للبرميل، بانخفاض 2.52 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عاصفة رملية تضرب مأرب وتسبب أضرارا في مخيمات النازحين باليمن عاصفة رملية تضرب مأرب وتسبب أضرارا في مخيمات النازحين باليمن
اكتشف المزيد