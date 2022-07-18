أسعار النفط تقلص مكاسبها.. وتبدأ الأسبوع على انخفاض

تراجعت أسعار النفط دولارا واحدا خلال التعاملات المبكرة في آسيا، اليوم الاثنين، مما قلص المكاسب التي حققتها يوم الجمعة، حيث تحول الاهتمام مرة أخرى إلى ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في الصين، واحتمال أن يؤدي الإغلاق مرة أخرى إلى تقليص الطلب على الوقود في أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس 1.54 دولار أو 1.6% إلى 96.05 دولار للبرميل بعد صعودها 1.9% يوم الجمعة.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر عند التسوية 1.47 دولار، أو 1.5%، إلى 99.69 دولار للبرميل، لتنخفض بنسبة 2.1% عن يوم الجمعة.

وأبلغت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم يوم الأحد عن 691 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد" ليوم السبت، ارتفاعا من 547 في اليوم السابق، فيما سجلت الحالات المنقولة محليا أعلى مستوياتها منذ 23 مايو.

وقال الشريك الإداري في "إس.بي.آي أست مانجمنت"، ستيفن إينيس، إن "النفط يفتتح الأسبوع بشكل أكثر سلاسة حيث يستوعب السوق تأثير ارتفاع حالات (كوفيد) الجديدة في الصين على الطلب، بينما ينتظر السوق بحذر حدثا مهما إذا تم استئناف تدفق الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وبدأ خط أنابيب "نورد ستريم 1"، وهو أكبر نظام لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا، أعمال الصيانة السنوية في 11 يوليو، والمقرر أن تستمر لمدة 10 أيام.

وتخشى الحكومات والأسواق والشركات أن يتم تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا.

ومن شأن توقف ضخ هذا الغاز أن يلحق الضرر بألمانيا، رابع أكبر اقتصاد في العالم، ويزيد من احتمال حدوث ركود.