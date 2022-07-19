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انخفاض مبيعات الوقود البحري من الفجيرة في يونيو

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انخفاض مبيعات الوقود البحري من الفجيرة في يونيو

ثالث أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم

سنغافورة – رويترز

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انخفضت مبيعات الوقود البحري من إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر في يونيو/حزيران، إذ قلص ارتفاع العلاوات السعرية ونقص المعروض المبيعات.

والفجيرة هي ثالث أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم.

وانخفض إجمالي مبيعات الوقود البحري 13% على أساس شهري إلى 647184 مترا مكعبا (نحو 619602 طن) في يونيو/حزيران وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منطقة الفجيرة للصناعة البترولية نشرتها إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس التي تقدم معلومات عن القطاع.

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وتراجعت المبيعات المجمعة للوقود البحري منخفض الكبريت بنسبة13 % إلى 514494 مترا مكعبا في يونيو/حزيران عن شهر مايو/أيار في حين استقرت حصة مبيعات الوقود منخفض الكبريت من إجمالي كميات وقود السفن على 79%.

ومن ناحية أخرى هبطت مبيعات زيت الوقود عالي الكبريت بنسبة لزوجة 380 سنتيستوك بنسبة 14% عن شهر مايو/أيار إلى 132690 مترا مكعبا ومثلت حصته 21% من الإجمالي.

وجاء هذا الاتجاه متماشيا مع انخفاض المبيعات الشهرية من الوقود البحري في مركز سنغافورة، حيث انخفضت المبيعات في يونيو/حزيران إلى أدنى مستوياتها في شهرين إذ أدى ارتفاع العلاوات السعرية على الوقود منخفض الكبير إلى تحول الطلب لموانٍ أخرى.

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