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بوتين يتهم كندا بعدم إعادة توربينات خط "نورد ستريم 1"

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خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 1 (رويترز)
خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 1
نفط وغاز

بوتين يتهم كندا بعدم إعادة توربينات خط "نورد ستريم 1"

لسعيها دخول سوق الطاقة العالمي

دبي - العربية.نت

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اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، كندا بعدم إعادة توربينات خط "نورد ستريم 1" لسعيها دخول سوق الطاقة العالمي.

وقال بوتين إنه قد يكون هناك مزيد من الانخفاض في الإمدادات أو حتى الوقف الكامل للتدفقات عبر خط الأنابيب الذي يمر تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الروسي.

وأضاف أن المعدات أعيدت من كندا لكن جودة الترس الذي تم إرجاعه تشير إلى أن خط الأنابيب قد يصل إلى إغلاق كامل في المستقبل.

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كانت شركة غازبروم الروسية قد أوقفت إمدادات الغاز إلى ألمانيا بشكل كلي في 11 يوليو بسبب صيانة التوربين الرئيس للخط.

وأرسلت ألمانيا التوربين الرئيس لنورد ستريم 1 لكندا لإصلاحه بحسب الاتفاق مع غازبروم، ويقوم التوربين الذي أصلحته ألمانيا بضخ 40% من الغاز الروسي لألمانيا عبر نورد ستريم 1.

وتحبس أوروبا أنفاسها بانتظار عودة الغاز الروسي أو مواجهة أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

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