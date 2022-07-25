.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"سيمينز" تشفع لـ"غازبروم" لدى كندا.. هل تضمن ألمانيا زيادة تدفق الغاز الروسي؟

  • الخط
خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 (رويترز)
خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 (رويترز)
نفط وغاز

"سيمينز" تشفع لـ"غازبروم" لدى كندا.. هل تضمن ألمانيا زيادة تدفق الغاز الروسي؟

تكفلت بإنهاء أوراق إصلاح توربينات "نورد ستريم 1"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نقلت شركة سيمنز إنرجي، رخصة تصدير كندية إلى شركة غازبروم الروسية، والتي تسمح بإصلاح ونقل توربينات خط أنابيب "نورد ستريم 1"، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ عن صحيفة روسية، واطلعت عليه "العربية.نت".

وذكرت صحيفة كوميرسانت، أن التأخير في الأوراق يعني أن التوربينات أخطأت في إبحار عبّارة يوم السبت من ألمانيا إلى هلسنكي، مشيرة إلى أنه إذا كان الطرفان قادرين على تبادل الوثائق، فقد يحدث النقل في الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن تسليم التوربينات قد لا يؤدي إلى زيادة تدفق الغاز عبر "نورد ستريم 1"، لأن المعدات الأخرى تحتاج أيضاً إلى الصيانة.

أسعار النفط تبدأ الأسبوع على انخفاض.. وتتراجع لليوم الرابع طاقة أسعار النفط أسعار النفط تبدأ الأسبوع على انخفاض.. وتتراجع لليوم الرابع

من جهتهما، لم تعلق شركتا سيمنز وغازبروم على ما أوردته "كوميرسانت" الروسية.

وكانت شحنات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1"، استؤنفت الخميس الماضي، بعد إجراء عمليات صيانة، مما هدأ المخاوف من تمديد فترة الصيانة.

وأكدت الشركة المشغلة للخط، والتي تحمل الاسم نفسه، أن "غازبروم"، أعادت تدفق الغاز إلى ألمانيا بعد انتهاء أعمال الصيانة التي استمرت 10 أيام.

وأضافت الشركة، أن تدفق الغاز الروسي عبر الخط الذي يربط بين روسيا وألمانيا، سيكون بنسبة 40%، وهي السعة ذاتها التي كان يعمل بها الخط قبيل بدء أعمال الصيانة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إضراب تجاري في نابلس تنديدا بمقتل فلسطينييْن برصاص إسرائيلي إضراب تجاري في نابلس تنديدا بمقتل فلسطينييْن برصاص إسرائيلي
اكتشف المزيد