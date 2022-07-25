"سيمينز" تشفع لـ"غازبروم" لدى كندا.. هل تضمن ألمانيا زيادة تدفق الغاز الروسي؟

نقلت شركة سيمنز إنرجي، رخصة تصدير كندية إلى شركة غازبروم الروسية، والتي تسمح بإصلاح ونقل توربينات خط أنابيب "نورد ستريم 1"، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ عن صحيفة روسية، واطلعت عليه "العربية.نت".

وذكرت صحيفة كوميرسانت، أن التأخير في الأوراق يعني أن التوربينات أخطأت في إبحار عبّارة يوم السبت من ألمانيا إلى هلسنكي، مشيرة إلى أنه إذا كان الطرفان قادرين على تبادل الوثائق، فقد يحدث النقل في الأيام القليلة المقبلة.

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وأضافت الصحيفة أن تسليم التوربينات قد لا يؤدي إلى زيادة تدفق الغاز عبر "نورد ستريم 1"، لأن المعدات الأخرى تحتاج أيضاً إلى الصيانة.

من جهتهما، لم تعلق شركتا سيمنز وغازبروم على ما أوردته "كوميرسانت" الروسية.

وكانت شحنات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1"، استؤنفت الخميس الماضي، بعد إجراء عمليات صيانة، مما هدأ المخاوف من تمديد فترة الصيانة.

وأكدت الشركة المشغلة للخط، والتي تحمل الاسم نفسه، أن "غازبروم"، أعادت تدفق الغاز إلى ألمانيا بعد انتهاء أعمال الصيانة التي استمرت 10 أيام.

وأضافت الشركة، أن تدفق الغاز الروسي عبر الخط الذي يربط بين روسيا وألمانيا، سيكون بنسبة 40%، وهي السعة ذاتها التي كان يعمل بها الخط قبيل بدء أعمال الصيانة.