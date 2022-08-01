اقتصاد روسيا
زيادة إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز 2% في يوليو
إلى 1.468 مليون طن
ذكرت صحيفة كوميرسانت اليومية اليوم الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة أن روسيا زادت إنتاجها اليومي من النفط ومكثفات الغاز في يوليو/تموز بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق إلى 1.468 مليون طن.
كان إنتاج روسيا من النفط قد ارتفع بنحو 5% في يونيو/حزيران إلى 1.46 مليون طن يوميا، أو ما يعادل 10.7 مليون برميل يوميا، نقلاً عن رويترز.
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وكانت وثيقة لمجموعة أوبك+ اطلعت عليها رويترز وتنقل عن مصادر ثانوية، أظهرت ارتفاع إنتاج روسيا من النفط الخام إلى 9.273 مليون برميل يوميا في مايو/أيار من 9.159 مليون في أبريل/نيسان.
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