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العقود الأميركية للغاز ترتفع 1% بفعل توقعات لموجة حارة

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حقل غاز في أميركا
نفط وغاز

العقود الأميركية للغاز ترتفع 1% بفعل توقعات لموجة حارة

بالتزامن مع طلب قياسي على الكهرباء في تكساس

دبي - العربية.نت

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ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي نحو 1% في تعاملات متقلبة يوم الاثنين بفعل توقعات لموجة شديدة الحرارة على مدار الأسبوعين القادمين من شأنها أن تدفع شركات الكهرباء لحرق المزيد من الغاز للإبقاء على تشغيل أجهزة تبريد الهواء.

ويتجه استهلاك الكهرباء في تكساس لتحطيم الأرقام القياسية هذا الأسبوع بينما تضرب موجة حارة أخرى الولاية.

وجاءت الزيادة الصغيرة في العقود الأميركية للغاز على الرغم من هبوط في أسعار النفط وارتفاع إنتاج الغاز في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية.

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وبعد هبوطها بأكثر من 5% في وقت سابق من الجلسة، أنهت العقود الأميركية للغاز تسليم سبتمبر أيلول جلسة التداول مرتفعة 5.4 سنت، أو 0.7%، إلى 8.283 دولار للمليون وحدة حرارة بريطانية.

والعقود الأميركية للغاز مرتفعة نحو 121% حتى الآن هذا العام، إذ إن أسعارا أعلى بكثير في أوروبا وآسيا تبقي الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قوية، خصوصا منذ انخفاض حجم الغاز المتدفق من روسيا إلى أوروبا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

ويجري تداول الغاز حول 60 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا وعند 45 دولارا في آسيا.

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