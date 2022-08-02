أوروبا تستحوذ على 63% من صادرات الغاز المسال الأميركية في يوليو

أظهرت بيانات من رفينيتيف ايكون يوم الاثنين، أن صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال هبطت لثاني شهر على التوالي في يوليو/تموز، متأثرة بوقف العمليات في مصنع لتسييل الغاز في تكساس بعد حريق، لكن أوروبا أخذت شريحة أكبر من مجمل الشحنات.

ويتوقع مصنع فريبورت، ثاني أكبر مصدر للغاز المسال في الولايات المتحدة، أن يعود إلى الخدمة بشكل جزئي في 22 أكتوبر/تشرين الأول، لكن إغلاقه المؤقت خفض صادرات الغاز المسال الأميركية بنحو 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا.

مادة اعلانية

وقيد الحريق صادرات الغاز المسال الأميركية وسط طلب قوي في أوروبا، حيث يسعى المشترون لاستبدال الإمدادات الروسية. وارتفعت الأسعار الأسبوع الماضي إلى 57 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية، من 33 دولارا في مارس/آذار. وكبحت الأسعار المرتفعة الطلب من آسيا وأميركا اللاتينية.

وفي يوليو/تموز، غادرت 86 شحنة الموانئ الأميركية حاملة ما إجماليه 6.12 مليون طن من الغاز المسال، وهو مستوى أقل من الصادرات في الشهر السابق البالغة 6.3 مليون طن وأدنى مستوى للصادرات منذ سبتمبر/أيلول، بحسب بيانات ايكون.

وأظهرت البيانات أن الشحنات المتجهة إلى أوروبا قفزت إلى نحو 3.9 مليون طن، أو 63% من إجمالي الشحنات، من 3.5 مليون طن في يونيو/حزيران في حين تراجعت الشحنات إلى المشترين في آسيا وأميركا اللاتينية.