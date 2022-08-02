نفط وغاز
موديز: 6 دول أوروبية أكثر انكشافاً على وقف إمدادات الغاز الروسي
استعداد روسيا لتقليص إمدادات الغاز يزيد المخاطر الائتمانية في أوروبا
قالت وكالة موديز العالمية للتصنيفات الائتمانية يوم الاثنين، إن استعداد روسيا لتقليص إمدادات الغاز يزيد المخاطر الائتمانية في أوروبا.
وأضافت أن النمسا وجمهورية التشيك وألمانيا والمجر وإيطاليا وسلوفاكيا بين الدول الأكثر انكشافا على وقف إمدادات الغاز الروسي.
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وقالت موديز إن التأثير الائتماني لوقف جزئي أو كلي لإمدادات الغاز الروسي في أوروبا سيكون متباينا من قطاع إلى آخر.
وأضافت أنها توقعاتها الأساسية المعدلة لمنطقة أوروبا لا تشمل وقفا كاملا لإمدادات الغاز من روسيا.
وتقول موديز إنها تتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو سينمو 2.2% في 2022 و0.9% في 2023، انخفاضا من تقديراتها في مايو/أيار البالغة 2.5% و2.3% على الترتيب.
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