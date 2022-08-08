.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"غولدمان ساكس" يخفض توقعاته لسعر خام برنت

  • الخط
أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط

"غولدمان ساكس" يخفض توقعاته لسعر خام برنت

مقارنة مع تقديرات سابقة عند 140 دولاراً و130 دولاراً على التوالي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في توقعات جديدة لأسعار النفط، خفض بنك "غولدمان ساكس" تقديراته لسعر خام برنت في الربع الثالث إلى 110 دولارات للبرميل، و125 دولاراً في الربع الأخير من العام الحالي، وذلك مقارنة مع تقديرات سابقة عند 140 دولاراً، و130 دولاراً على التوالي.

وأوضح البنك أن الانخفاض الأخير في سعر خام برنت كان مدفوعاً بانخفاض السيولة وتصاعد المخاوف المتعلقة بالركود، والإغلاقات في الصين لمواجهة فيروس كورونا.

وذكر البنك أن احتمالية ارتفاع أسعار النفط لا تزال قوية مع إمكانية توسع العجز في الإمدادات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وفاة طفلين وتضرر المئات من مساكن النازحين جراء السيول والأمطار بمأرب وفاة طفلين وتضرر المئات من مساكن النازحين جراء السيول والأمطار بمأرب
اكتشف المزيد