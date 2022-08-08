"غولدمان ساكس" يخفض توقعاته لسعر خام برنت

في توقعات جديدة لأسعار النفط، خفض بنك "غولدمان ساكس" تقديراته لسعر خام برنت في الربع الثالث إلى 110 دولارات للبرميل، و125 دولاراً في الربع الأخير من العام الحالي، وذلك مقارنة مع تقديرات سابقة عند 140 دولاراً، و130 دولاراً على التوالي.

وأوضح البنك أن الانخفاض الأخير في سعر خام برنت كان مدفوعاً بانخفاض السيولة وتصاعد المخاوف المتعلقة بالركود، والإغلاقات في الصين لمواجهة فيروس كورونا.

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وذكر البنك أن احتمالية ارتفاع أسعار النفط لا تزال قوية مع إمكانية توسع العجز في الإمدادات.