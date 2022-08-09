النفط يخسر مكاسب الأمس في انتظار بيانات هامة تحدد اتجاه السوق

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجل أكبر مكاسبه في أكثر من أسبوع يوم أمس، إذ يراقب المستثمرون المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران وتوقعات الطلب وسط التباطؤ الاقتصادي.

انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دون 90 دولارًا للبرميل، بعد أن أغلقت مرتفعة بنسبة 2٪ في الجلسة السابقة، فيما تراجع خام القياس العالمي برنت إلى 95 دولاراً.

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وقد قدم دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة وإيران مسودة نهائية لإحياء اتفاق 2015.

قالت إنرجي أسبكتس يوم الاثنين، إن النفط الخام قد يستمر في الضعف قبل أن يرتفع في الشتاء حين تعمل الولايات المتحدة على خفض السحب من المخزونات الاستراتيجية، وسريان الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الإمدادات الروسية، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".

وقد تعطي سلسلة من البيانات هذا الأسبوع مزيداً من الاتجاه للسوق، حيث من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها على المدى القصير في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء. كما ستصدر منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية تقاريرهما الشهرية يوم الخميس.