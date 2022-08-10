احتياطي النفط الاستراتيجي لأميركا يهبط لأدنى مستوى منذ أبريل 1985

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ أبريل/ نيسان 1985.

وأشارت البيانات إلى أن احتياطيات النفط الاستراتيجية تراجعت 5.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس/آب إلى 464.56 مليون برميل.

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وتطلق الولايات المتحدة ملايين البراميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لتهدئة زيادات حادة في أسعار النفط بدأت في ربيع هذا العام.

في سياق آخر، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين هبط مخزون البنزين.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام قفزت 5.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس/ آب إلى 432 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين شملهم استطلاع أجرته رويترز والتي كانت تشير إلى زيادة قدرها 73 ألف برميل.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 723 ألف برميل.

وهبط مخزون البنزين 5 ملايين برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 220.3 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين في استطلاع رويترز تشير إلى انخفاض قدره 633 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.2 مليون برميل إلى 111.5 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 667 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 231 ألف برميل يوميا إلى 4.06 مليون برميل يوميا.