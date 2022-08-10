معلومات الطاقة الأميركية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي للنفط في 2022 و2023

خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بشكل طفيف، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل.

وتوقعت الوكالة في تقريرها الشهري الأخير، زيادة الطلب العالمي بنحو مليوني برميل يوميا في 2023 ليصل إلى 101.5 مليون برميل يوميا.

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كذلك توقعت الوكالة أن يبلغ الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي 99.4 مليون برميل يوميا.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لإنتاج الخام الأميركي بشكل طفيف في 2022 و2023 مقارنة مع التوقعات السابقة، حيث باتت تتوقع الآن أن يبلغ إنتاج الولايات المتحدة 11.860 مليون برميل يوميا في 2022 و12.7 مليون برميل يوميا في 2023.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يسجل إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة مستوى قياسيا مرتفعا هذا العام.