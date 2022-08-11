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النفط يتراجع متأثرا بمخاوف الطلب وزيادة الإمدادات

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الطلب على النفط
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

النفط يتراجع متأثرا بمخاوف الطلب وزيادة الإمدادات

يترقب المتعاملون ضخ المزيد من إمدادات الخام في السوق

سنغافورة – رويترز

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تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس إذ يترقب المتعاملون ضخ المزيد من إمدادات الخام في السوق مقرونا بضعف الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.5% إلى 96.87 دولار للبرميل في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61 سنتا أو 0.7% إلى 91.32 دولار للبرميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام الأميركية زادت 5.5 مليون برميل في الأسبوع الأخير، مقارنة مع زيادة متوقعة حجمها 73 ألف برميل.

إنتاج النفط العراقي يرتفع إلى 4.584 مليون برميل يوميا في يوليو طاقة نفط وغاز إنتاج النفط العراقي يرتفع إلى 4.584 مليون برميل يوميا في يوليو

كما زادت إمدادات البنزين في الأسبوع الأخير إلى 9.1 مليون برميل يوميا على الرغم من بيانات تظهر انخفاض الطلب 6% في الأسابيع الأربعة الماضية على أساس سنوي.

ومن المنتظر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات صادرات النفط الشهرية في وقت لاحق اليوم.

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