.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أميركا: الهند تخفي منشأ الوقود الروسي الذي يتم تصديره لها

  • الخط
روسيا نفط (آيستوك)
نفط روسي (صورة تعبيرية)
نفط وغاز

أميركا: الهند تخفي منشأ الوقود الروسي الذي يتم تصديره لها

العقوبات الأميركية تحظر استيراد منتجات الطاقة روسية المنشأ

نيودلهي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مسؤول كبير في البنك المركزي الهندي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة أبلغت الهند قلقها من استخدام نيودلهي لتصدير الوقود المصنوع من النفط الروسي إلى نيويورك في انتهاك للعقوبات الأميركية من خلال عمليات نقل في المياه الدولية لإخفاء مصدره.

وقال نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي، مايكل باترا، إن وزارة الخزانة الأميركية أبلغت نيودلهي أن سفينة هندية نقلت نفطا من ناقلة روسية في أعالي البحار إلى ميناء في ولاية جوجارات على الساحل الغربي حيث تم تكريره وشحنه.

وتحظر العقوبات -التي فرضتها الولايات المتحدة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير/ شباط- استيراد منتجات طاقة روسية المنشأ بما في ذلك النفط الخام والوقود المكرر ونواتج التقطير والفحم والغاز.

الهند: لا نتعرض لضغوط للحد من مشتريات النفط الروسي طاقة نفط وغاز الهند: لا نتعرض لضغوط للحد من مشتريات النفط الروسي

وقال باترا في حفل بمناسبة مرور 75 عاما على استقلال الهند إن "النفط المكرر أعيد إلى تلك السفينة وأبحرت بدون وجهة. وفي منتصف الطريق تم إخطار السفينة بوجهتها ومن ثم واصلت مسارها وذهبت إلى نيويورك".

وتعد تصريحات باترا أول إشارة رسمية من الهند لمثل هذه المخاوف الأميركية. ولم تنضم دلهي إلى العقوبات المفروضة على روسيا ولم تشجب الغزو الروسي لأوكرانيا.

والهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم ونادرا ما اشترت نفطا روسيا في الماضي ولكن منذ اندلاع الحرب بدأت مصافي التكرير الهندية تشتري النفط الروسي المخفض الذي قاطعته دول وشركات غربية كثيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عام طالبان الأول في السلطة.. وعود لا تتحقق عام طالبان الأول في السلطة.. وعود لا تتحقق
اكتشف المزيد