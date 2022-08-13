الهند: لا نتعرض لضغوط للحد من مشتريات النفط الروسي
الهند أكبر مشتر للنفط الروسي في يوليو
قالت الهند أمس الجمعة إنه لا توجد ضغوط عليها من الدول الغربية أو من أي مكان آخر بشأن مشترياتها من الطاقة من روسيا في الوقت الذي تكثف فيه الشركات الهندية وارداتها من النفط والفحم من روسيا التي قاطعتها بعض الحكومات بسبب غزوها لأوكرانيا.
وتفوقت الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، على الصين لتصبح أكبر مشتر للنفط الروسي في يوليو/ تموز بالنسبة للكميات المنقولة بحرا بعد أن كانت تشتري كميات قليلة جدا من روسيا قبل بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير/ شباط.
وفي يوليو/ تموز أيضا أصبحت روسيا ثالث أكبر مورد للفحم إلى الهند ارتفاعا من المركز السادس الذي كانت تحتله تاريخيا بعد أن أدت الخصومات إلى ارتفاع الشحنات إلى مستوى قياسي.
وحاولت الولايات المتحدة إبعاد الهند عن روسيا، مورِدها الرئيسي للأسلحة، ولكن نيودلهي تقول إن احتياجاتها كدولة ناشئة لها أهمية قصوى. ولم تدن الهند الغزو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باجشي في مؤتمر صحفي "قراراتنا بشأن ما نقوم به فيما يتعلق بشراء النفط أو أشياء أخرى تتعلق بذلك ستسترشد بمتطلبات أمن الطاقة لدينا".
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