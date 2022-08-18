أمين عام أوبك يبدي تفاؤلا إزاء توقعات الطلب على النفط في 2023
أكد أن تراجع أسعار النفط يعكس مخاوف بشأن الاقتصاد
قال الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لرويترز إن تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة يعكس مخاوف من التباطؤ الاقتصادي ويخفي أساسيات السوق الفعلية، بينما عبر عن وجهة نظر متفائلة نسبيا بشأن التوقعات للسوق لعام 2023 مع تصدي العالم للتضخم المتزايد.
وأشار هيثم الغيص، الذي تولى منصبه في الأول من أغسطس/آب، إلى أن الطلب على النفط قوي في السوق الفعلية، وأن القلق من تباطؤ الاقتصاد الصيني مبالغ فيه، مضيفا أن من المرجح أن يجد الطلب دعما من استخدام وقود الطائرات مع زيادة السفر.
وأضاف الغيص أن أوبك حريصة على تمديد الاتفاق مع روسيا والمنتجين من خارجها.
وقال أمين عام أوبك إن من السابق لأوانه قول ما ستفعله أوبك+ في اجتماع 5 سبتمبر، فقد تخفض الإنتاج أو تزيده إذا لزم الأمر.
"تعويض الإنتاج الروسي ليس بالأمر السهل، وقدرة المنظمة على الوفاء بالطلب على النفط ستكون مهمة صعبة دون التصدي لقضية نقص الاستثمارات في القطاع، بحسب الغيص.
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